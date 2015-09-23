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    Булыкин: «Дублирующие составы лидеров не делают Кубок России менее интересным»

    Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о целях и задачах, а также об интересности Кубка России.

    «Кубок России дает возможность топ-клубам посмотреть в деле ближайший резерв и наиграть дополнительные сочетания в боевых условиях. Что касается других команд, то для них этот турнир – шанс хоть где-то проявить себя. В прошлом сезоне «Локомотив» стал таким клубом. Благодаря победе в Кубке страны «железнодорожники» реабилитировались за слабые результаты во внутреннем первенстве и пробились в Лигу Европы.

    Именно возможность попасть в еврокубки является главным показателем престижности Кубка России. Дублирующие составы лидеров чемпионата России в кубковых играх не делают само соревнование менее интересным. В этих матчах есть своя интрига. Молодежные составы таких команд, как ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», достаточно сильные, чтобы не портить имидж кубковых игр», - сказал Булыкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2015 17:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +56

      FduchFM 23 сентября 2015, 20:19

      Ну в принципе что-то есть в его словах. Да и график , далеко не все игроки могут по две игры месяц играть к сожалению

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