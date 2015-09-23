Булыкин: «Дублирующие составы лидеров не делают Кубок России менее интересным»

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о целях и задачах, а также об интересности Кубка России.

«Кубок России дает возможность топ-клубам посмотреть в деле ближайший резерв и наиграть дополнительные сочетания в боевых условиях. Что касается других команд, то для них этот турнир – шанс хоть где-то проявить себя. В прошлом сезоне «Локомотив» стал таким клубом. Благодаря победе в Кубке страны «железнодорожники» реабилитировались за слабые результаты во внутреннем первенстве и пробились в Лигу Европы.

Именно возможность попасть в еврокубки является главным показателем престижности Кубка России. Дублирующие составы лидеров чемпионата России в кубковых играх не делают само соревнование менее интересным. В этих матчах есть своя интрига. Молодежные составы таких команд, как ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», достаточно сильные, чтобы не портить имидж кубковых игр», - сказал Булыкин.