Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» громит «Сандерленд» и другие результаты

В матче Кубка английской лиги «Манчестер Сити» крупно обыграл «Сандерленд» – 1:4. За «Сити» отличились Агуэро, Де Брюйне и Стерлинг, а еще один гол в свои ворота забил Манноне. В составе «Сандерленда» отличился Тойвонен.

В других встречах «Астон Вилла» одолела «Бирмингем», «Миддлсбро» разгромил «Вулверхэмптон», «Халл» с минимальным счетом победил «Суонси», «Эвертон» оказался сильнее «Рединга», «Сток» переиграл «Фулхэм», «Лестер» в дополнительное время вырвал победу у «Вест Хэма», «Престон» по пенальти проиграл «Бормуту».

Кубок английской лиги. 3-й раунд

Астон Вилла – Бирмингем – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Гестеде, 63

Фулхэм – Сток – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Крауч, 33.

Халл – Суонси – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Мейлер, 41.

Миддлсбро – Вулверхэмптон – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Адома, 37; 2:0 – Фаббрини, 57; 3:0 – Адома, 64.

Сандерленд – Манчестер Сити – 1:4 (0:4)

Голы: 0:1 – Агуэро, 10; 0:2 – Де Брюйне, 25; 0:3 – Манноне (в свои ворота), 33; 0:4 – Стерлинг, 36; 1:4 – Тойвонен, 83.

Эвертон – Рединг – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Блэкмен; 1:1 – Баркли, 62; 1:2 – Деулофеу, 73.

Лестер – Вест Хэм – 2:1 (1:1)

Голы:1:0 – Доду, 6; 1:1 – Сарате, 26; 2:1 – Кинг, 116.

Престон – Борнмут – 2:2 (0:1; 2:3 по пенальти)

Голы: 0:1 – Макдональд, 23; 1:1 – Хьюджилл, 84; 1:2 – Пу, 96; 2:2 – Джонсон, 119 (с пенальти).