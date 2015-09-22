Мини-футбол. Сборная России узнала всех вероятных соперников по Евро-2016

Стали известны все 12 участников 10-го чемпионата Европы по мини-футболу. По итогам решающей стадии отборочного этапа плей-офф для команд, занявших в Основном квалификационном раунде 2-е места в группах, 22 сентября определились оставшиеся четыре сборные, которые в феврале 2016 года отправятся в Сербию. Ими стали: Азербайджан, Венгрия, Казахстан и Чехия.





Квалификация Евро-16

Плей-офф. Ответные матчи:



Казахстан – Босния и Герцеговина – 4:0 (первый матч – 5:0)

Беларусь – Чехия – 1:1 (первый матч – 1:2)

Венгрия – Румыния – 4:3 (первый матч – 2:2)

Словакия – Азербайджан – 1:1 (первый матч – 1:3)



Таким образом, полный список команд, получивших право выступить на чемпионате Европы-2016, выглядит следующим образом:



Команда-хозяйка – Сербия (не участвовала в квалификации)



Команды, пробившиеся по итогам Основного раунда: Россия, Испания, Италия, Украина, Словения, Хорватия, Португалия.



Команды, пробившиеся по итогам стыковых матчей: Азербайджан, Венгрия, Казахстан и Чехия

Жеребьевка финального этапа Евро-16 пройдет в Белграде 2 октября. В эти же сроки состоится осмотр гостиниц, тренировочных арен, основного игрового зала. Сам чемпионат Европы будет разыгран в столице Сербии со 2 по 14 февраля 2016 года.