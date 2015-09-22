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    Фергюсон: «Цена Марсьяля ужасна? Сейчас уже нет»

    Бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил несогласие с мнением, что манкунианцы переплатили за трансфер нападающего Антони Марсьяля из «Монако», отдав 50 миллионов евро.

    «Цена за Марсьяля ужасна? Нет, сейчас уже нет. Когда я только пришел в «Манчестер Юнайтед» клуб мог полагаться лишь на прибыль от проданных билетов, только представьте это! Мы подписали Вива Андерсона и Брайана МакКлэйра в первый год за один миллион фунтов, затем Марка Хьюза. В 1986 году клуб оценивался в 10 миллионов фунтов, в то время как сейчас речь идет о цифрах около двух миллиардов», - отметил шотландец.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2015 01:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      HAARP 22 сентября 2015, 08:57

      не около двух биллионов, а около двух миллиардов!!! Переводить с английского надо лучше редакции.

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 22 сентября 2015, 07:57

      Биллионы,епона мать!

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      Рейтинг: +10

      tiamo_INTER 22 сентября 2015, 06:39

      Все равно завышенная цена!

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