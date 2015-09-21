Сборная России сыграет товарищеский матч с топ-командой

Сборная России в ноябре может сыграть в товарищеском матче с одной из сильнейших сборных мира.

«В ноябре мы проведем товарищеский матч с одной из сильнейших команд. Он будет на выезде, поскольку осень – не самое лучшее время для футбола в России. Соперника пока называть не могу, идет переговорный процесс», – сказал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Напомним, что в рамках квалификации Евро-2016 сборной России предстоит сыграть 9 октября на выезде со сборной Молдавии, а 12 октября дома со сборной Черногории.