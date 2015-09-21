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    Сборная России сыграет товарищеский матч с топ-командой

    Сборная России в ноябре может сыграть в товарищеском матче с одной из сильнейших сборных мира.

    «В ноябре мы проведем товарищеский матч с одной из сильнейших команд. Он будет на выезде, поскольку осень – не самое лучшее время для футбола в России. Соперника пока называть не могу, идет переговорный процесс», – сказал министр спорта РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

    Напомним, что в рамках квалификации Евро-2016 сборной России предстоит сыграть 9 октября на выезде со сборной Молдавии, а 12 октября дома со сборной Черногории.

    Источник: ТАСС

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    21.09.2015 16:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +302

      mab1011 22 сентября 2015, 10:53

      А зачем он в ноябре? Надо ближе к ЧЕ, если попадём.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 21 сентября 2015, 19:54

      Фарерские острова или Сан-Марино! А может это будут полярности из Антарктиды! Тогда Дзюба по любому ещё раз покер оформит)))

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 сентября 2015, 18:26

      А если назовёте то пи...ц сорвётся матч!ОООййй ёёёёё.....мда

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