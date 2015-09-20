УЕФА попал под санкции министерства экономики Украины из-за опечатки в договоре

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов прокомментировал для "Футбол 24" попадание европейского футбольного союза под санкции его ведомства.

"В чем суть вопроса: у УЕФА был контракт с украинской компанией, контракт на двух языках – на украинском и английском. В нем было написано, что украинский язык имеет преимущественную силу. Между украинской и английской версиями договора есть разница – в украинской версии на один "нолик" в сумме договора больше. Очевидная опечатка. Тем не менее, оплата услуг была произведена на меньшую сумму, которая была указана в английском тексте договора - на ту сумму, которую изначально предполагалось оплатить.

Почему такие уважаемые договаривающиеся стороны не заметили эту опечатку на этапе подписания, открытый вопрос. Но суть не в этом. В результате, УЕФА по договору расплатился, наша налоговая, которая следит за возвратом валютной выручки, посчитала, что по договору есть недоплата и наложила на УЕФА санкции. Минэкономразвития же накладывает или снимает санкции с подачи налоговой - поэтому УЕФА и попал в наш приказ.

К сожалению, не могу говорить о конкретных цифрах, у меня нет на руках договора, но порядок суммы примерно понятен: если в приказе Министерства идет речь о 1 млн. 310 тысяч евро недоплаты, то сумма была более 100 тысяч евро.

Заметив опечатку, стороны подписали между собой дополнительное соглашение, которое исправляет проблему и, соответственно, могут подавать документы на снятие санкций. Мы, как Министерство, готовы приостановить или снять санкции, но нам необходимо от них заявление в произвольной форме, которое мы, связавшись с ними, ждем от УЕФА в понедельник. Потому что по процедуре без заявки самого нерезидента мы сделать ничего не можем. Вот такая ситуация.

Субъектов, на которые накладывают санкции, довольно много, и поверьте, ни для одного из них это не является приятным событием. Просто в данном случае это явно курьезный повод для наложения санкций. За 7 месяцев в Министерстве я точно ничего похожего не встречал!", - рассказал Нефедов.