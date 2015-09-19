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    Президент донецкого «Олимпика» : «Что за базар-лига у нас?»

    В Украине набирает силу новый конфликт – между «Олимпиком» и Премьер-лигой, которые пока не нашли понимания относительно распределения спонсорских средств.

    Президент донецкого клуба Владислав Гельзин высказывает свою позицию:

    «Мы задаем вопрос Премьер-лиге – из чего такая сумма – 500, 600 тысяч гривен? Мы отказались. Прошло два-три дня в адрес ФК «Олимпик» пришло новое предложение – 700 тысяч. Что это за базар-лига? Мы ж не на базаре.

    Петр Иванов говорит, что эта сумма формируется исходя из стоимости рекламной продукции. Причем здесь наша рекламная продукция? Премьер-лига продала рекламу и сделала титульным спонсором «Пари-матч». Уже это свершилось. А участники Премьер-лиги – 14 клубов, которые равноценно платят взносы. Почему равноценно не поделить тогда спонсорские деньги?

    В «Динамо» и «Шахтере» сказали, что они не против равного распределения этих средств. Для них миллион гривен больше, меньше – не решает роли, а таким малым клубам, как «Металлург», «Черноморец», «Олимпик» это может стать спасением команды», - заявил Гельзин.

    Источник: СПОРТ.UA

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    19.09.2015 10:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Axidan 24 сентября 2015, 00:44

      что они хотят услышать толкового, если там щас вся страна - один сплошной базар?!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 19 сентября 2015, 12:06

      все верно говорит, чинуши просто пытаются распилить бабосы по карманах.

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