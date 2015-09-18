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    Луческу: «Роналду можно вручать премию за нечестную игру»

    Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу раскритиковал нападающего «Реала» Криштиану Роналду. По мнению румынского специалиста, игрок мадридцев провоцировал судей на решения в пользу «Реала» во время матча Лиги чемпионов против «Шахтера» (4:0).

    «Наверное, Роналду можно вручать премию non-fair play. Он спровоцировал пенальти, которого не было. И каждый раз судья боялся его протестов, принимая решение в пользу мадридцев. Кроме пенальти, Роналду спровоцировал первую карточку Степаненко, а также штрафной, которого не было. Я повторюсь: это великие игроки. К сожалению, они пытаются любыми способами добиться положительного результата – лишь бы забить самому», - говорит Луческу.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    18.09.2015 23:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 сентября 2015, 23:31

      Обидно,когда мировые звёзды ведут себя по-хамски и нагло...от этого их талант не исчезает,а вот уважение к ним пропадает..

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      Рейтинг: +244

      Donetsk_the_BEST 19 сентября 2015, 11:15

      Некрасиво это со стороны Роналду!

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      Рейтинг: +20

      Андрей Став 19 сентября 2015, 08:59

      Луческу надо быть мужиком и не ныть. Проиграли по делу. Не надо искать оправданий.

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      Рейтинг: +47

      89388900185 > Андрей Став 19 сентября 2015, 09:07

      Прав тренер очень подло поступали игроки реала

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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain > Андрей Став 19 сентября 2015, 09:07

      1-0 может, но не 4-0

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