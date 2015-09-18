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    На новую форму «Хартс» нанесены имена фанатов клуба

    Клуб шотландской Премьер-лиги «Хартс» представил новый комплект игровой формы. Она примечательна тем, что на нее нанесены имена более чем восьми тысяч поклонников клуба, спасших «Хартс» от банкротства.

    В сезоне-2012/13 клуб пережил серьезный кризис и вылетел в Чемпионшип. Долги «Хартс» на тот момент составляли 25 миллионов фунтов, и клуб был не в состоянии выплатить всю сумму.В связи с этим был создан специальный фонд, куда фанаты перечисляли деньги – так удалось избежать банкротства.

    «Новая форма – это не просто список имен. Это знак уважения более чем восьми тысячам фанатов, которые помогли сохранить этот великий клуб», – заявил председатель Фонда «Хартс» Брайан Кормак.

    Источник: Eurosport.ru

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    18.09.2015 23:02
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 10 мая 2016, 19:43

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > НИККО13 10 мая 2016, 19:43

      4444

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +445

      НИККО13 > НИККО13 10 мая 2016, 19:43

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      cky3k 19 сентября 2015, 01:21

      Достойно!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Der Valdi 18 сентября 2015, 23:25

      Вот это преданность клубу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      nitto 18 сентября 2015, 23:17

      Заслуживает уважения

      1
      Ответить
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