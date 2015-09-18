Кержаков: «Не вижу смысла играть за «Зенит-2», занимая место молодого нападающего»

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что не намерен завершать карьеру и в зимнее трансферное окно будет искать игровую практику, если ситуация в его клубе не изменится.

"Подчеркну, что я остаюсь действующим футболистом, и мне не так много лет, чтобы завершать карьеру. Сейчас я буду тренироваться с "Зенитом-2". А зимой, если ситуация не изменится, буду искать игровую практику".

У меня не остается выбора. Я люблю "Зенит" - это моя родная команда, я хочу за нее выступать, но обстоятельства сложились так, что сейчас у меня это не получится.

Я, в свою очередь, был профессионалом, тренировался, но главный тренер, видимо, решил, что я ему не подхожу. Вопрос о том, могу ли я выходить на поле в основном составе "Зенита", надо задавать Виллаш-Боашу. Но, судя по его интервью, при нем у меня нет шансов играть за "Зенит».

Я не вижу смысла выступать за "Зенит-2". Эта команда создана для подготовки молодых игроков для основной команды. Нет никакой логики занимать место молодого нападающего", - сказал Кержаков.