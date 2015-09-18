Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Не вижу смысла играть за «Зенит-2», занимая место молодого нападающего»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что не намерен завершать карьеру и в зимнее трансферное окно будет искать игровую практику, если ситуация в его клубе не изменится.

    "Подчеркну, что я остаюсь действующим футболистом, и мне не так много лет, чтобы завершать карьеру. Сейчас я буду тренироваться с "Зенитом-2". А зимой, если ситуация не изменится, буду искать игровую практику".

    У меня не остается выбора. Я люблю "Зенит" - это моя родная команда, я хочу за нее выступать, но обстоятельства сложились так, что сейчас у меня это не получится.

    Я, в свою очередь, был профессионалом, тренировался, но главный тренер, видимо, решил, что я ему не подхожу. Вопрос о том, могу ли я выходить на поле в основном составе "Зенита", надо задавать Виллаш-Боашу. Но, судя по его интервью, при нем у меня нет шансов играть за "Зенит».

    Я не вижу смысла выступать за "Зенит-2". Эта команда создана для подготовки молодых игроков для основной команды. Нет никакой логики занимать место молодого нападающего", - сказал Кержаков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2015 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16

      green1999 18 сентября 2015, 16:59

      Рашка такая Рашка. В европе , своих воспитанников , возрастных подержат на скамейке и выпускают на замену. А не такое отношение

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 сентября 2015, 16:08

      за то видит смысл не хрена не делать а бабло получать вот гад противный

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP > Garrincha58 18 сентября 2015, 16:10

      Завали щи свои кислый мудень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 18 сентября 2015, 14:25

      МОЛОДЕЦ САША! ЧТОБЫ КТО НЕ ГОВОРИЛ...А ПРОСТО ТАК ЛУЧШИМ НАПОМ В ИСТОРИИ СБОРНОЙ НЕ БЫВАЮТ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      -Сивый Мерин- 18 сентября 2015, 14:13

      Зинид-2,это самое место для кривоногих бездарей навроде Тюльпанова,Чипсоедова,Павлючен
      кова.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 18 сентября 2015, 13:00

      Шёл бы лучше в РФС, пока предлагают.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Karabaz 18 сентября 2015, 12:55

      Александр, все к лучшему. По другому не бывает.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11