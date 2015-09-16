Акинфеев: «Если мы будем думать, как бы не проиграть – о выходе из группы можно забыть»

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о первой игре группового этапа Лиги чемпионов против «Вольфсбурга», в которой армейцы уступили со счетом (0:1).

«Я бы не сказал, что мы столкнулись прямо-таки со штурмом наших ворот. «Вольфсбург» играл так, как и рассказывали нам тренеры на установке: подолгу владея мячом, контролируя ситуацию. Но факт в том, что мы сами не создали ни одного стопроцентного момента у ворот соперника. Поэтому я соглашусь с тем утверждением, что проиграли мы по делу.

Большего хочется всегда. Но, увы, не всегда получается то, что ты задумываешь. Поражение на старте турнира – не катастрофа. Но нам обязательно надо сделать выводы из него. Чтобы в следующих матчах результаты были лучше. Каждому из нас необходимо совершенствовать свою игру. И я сейчас не говорю о цели не пропускать. Наша цель – побеждать. Только за победу мы получим в копилку три очка.

ЦСКА должен реально оценивать свои силы в этой группе. Но при этом каждый матч мы должны играть на победу. Если будем играть на победу — выйдем из группы. В противном случае – если мы будем думать, как бы не проиграть, — об этой цели не стоит вести речь. В голове каждого из нас должно крепко засесть это простое слово: победа. Если мы проникнемся этой мыслью, то результат придeт, будут и моменты, и голы. А если будем тупо обороняться – ничего в этой Лиге ждать не стоит», - рассказал голкипер.