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    Бенитес: «Роналду – лучший игрок мира, повторю это всякий раз, когда меня об этом спросят»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес после победы «сливочных» над «Шахтером» (4:0) в матче первого тура групповго этапа Лиги чемпионов не скупился на комплименты в адрес нападающего Криштиану Роналду.

    «Это был сложный матч, ведь "Шахтер" знает, как контролировать мяч. Много моментов они не создали, но эта команда всегда очень опасна на контратаках. Мы провели далеко не идеальный матч, но моментов для взятия ворот у нас было предостаточно.
    Я очень доволен, что мы забили четыре гола и сохранили свои ворота на замке. Знаю уровень игры Криштиану Роналду и его цену. Это лучший футболист мира, и я буду повторять это всякий раз, когда меня об этом спросят.

    Травмы всегда расстраивают. Моя команда хорошо готова физически, но нам придется подождать пару дней, прежде чем станет ясно, насколько серьезна травма Гарета Бейла. Что касается Серхио Рамоса и Рафаэля Варана, тут я настроен более оптимистично», - сказал Бенитес.

    Источник: УЕФА

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    16.09.2015 06:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 18 сентября 2015, 11:09

      Попробовал бы Беня сказать о Плаксе другое, сразу получил бы обиду, слезы и сопли пузырем. А насчет восьми мячей Крыстины я согласен - отличный показатель! Так он пожалуй по мастерству и Дзюбу может догнать, хотя в это не верится. В прошлом году Рон тоже так же начинал, но что из этого вышло, мы все хорошо видели - все перешло в достижение личного рекорда, а не в в достижения клуба. Дай Бог, чтобы и этот год стал таким же, я согласен.

      -1
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      Рейтинг: +12

      7brian7 > ESPANOL 18 сентября 2015, 15:25

      1 мяч месси просто супер по сравнению с никчемными голами Криша))))))

      1
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      Рейтинг: +18

      nenene 17 сентября 2015, 11:22

      Да два пенальти.А четырехкратный "обладатель" ЗМ даже пенальти не умеет реализовать.А Рональду за 2 тура 8 мячей.За то это не рекорд а месси установил еще один рекорд.за 4 игры 1 мячь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 сентября 2015, 14:40

      А то!

      0
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      Рейтинг: +11

      NOVA 16 сентября 2015, 14:37

      и это знает каждый умный человек, который любит футбол!

      2
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      Рейтинг: +19

      kozh 16 сентября 2015, 11:24

      Забил два пенальти и Кристина-лучший футболист мира

      2
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      Рейтинг: +7

      Antimessi95 16 сентября 2015, 09:02

      Типичный голосов барсы

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Antimessi95 16 сентября 2015, 09:21

      А ты, обиженник, сначала научись мысли в слова транслировать) Конструктивно-то сказать нечего)

      -3
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 сентября 2015, 08:34

      Ну конечно))) Два пенальти, один - в пустые ворота - в своем стиле, "лучший игрок"))

      -1
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      Рейтинг: +11

      фарход > Protosser 16 сентября 2015, 09:48

      Так надо было так и сделал чо тут плохого

      2
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      Рейтинг: -186

      Protosser > фарход 16 сентября 2015, 10:13

      Ну еще бы он так не сделал)
      Вопрос о том, что "лучший футболист", как всегда - забил с пенальти и в пустые ворота)

      0
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      Рейтинг: +11

      фарход > Protosser 16 сентября 2015, 14:45

      Дело было забить гол ему и доверили как лучший

      2
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