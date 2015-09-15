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    Стадион «Зенита» готов на 75 процентов, газон будет засеян в 2016 году

    Строительство стадиона санкт-петербургского «Зенита» завершено на три четверти. Засеивание газона, на котором сыграют свои матчи команды-участники ЧМ-2018, начнется в следующем году. Ранее эти работы планировалось начать в мае 2015 года.

    «Изначально мы исходили из строительных возможностей. Но агрономы не рекомендуют этого делать в связи со сложностью сохранения травы в условиях продолжающегося строительства», – рассказали в пресс-службе компании «Трансстрой», которая занимается возведением стадиона.

    На данный момент стоимость стадиона составляет 34.9 миллиарда рублей. Строительство должно быть завершено в мае 2016 года, вместимость стадиона составит 69 тысяч зрителей.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2015 16:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 сентября 2015, 20:44

      хоть бы поплыл...

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 15 сентября 2015, 20:27

      ну в в этом озимые бы посеяли)чего поляне пустовать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 сентября 2015, 19:54

      А сколько строят-то уже?

      0
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      Рейтинг: +254

      Vector 15 сентября 2015, 18:40

      Можно так и оставить...

      0
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 15 сентября 2015, 17:59

      Стадионы у Рубина и Спартака вместе стоят 30 миллиардов рублей а здесь не достроенный у Зенита уже 34 миллиарда,вот что значит строить в нахаляву

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 15 сентября 2015, 17:33

      Завидуйте молча!

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 15 сентября 2015, 17:22

      Помойка какаято

      -1
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