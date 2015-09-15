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    Скрипченко станет главным тренером «Урала» на постоянной основе

    Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что в скором времени главный тренер команды Вадим Скрипченко лишится своей приставки "и.о.".

    "Мы готовы с ним работать и дальше, нас устраивает его подход. В следующем матче он будет работать с приставкой "и.о.", но впоследствии, думаю, он от нее избавится. Повторюсь, нас устраивает то, как он работает", - заявил Иванов.

    Отметим, ранее Скрипченко работал в тренерском штабе Виктора Гончаренко в БАТЭ, "Кубани" и "Урале". Самостоятельно возглавлял "Минск", с которым выиграл Кубок Белоруссии.

    Источник: ТАСС

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    15.09.2015 11:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 15 сентября 2015, 14:34

      Поглядим что выйдет.

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