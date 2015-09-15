Скрипченко станет главным тренером «Урала» на постоянной основе

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что в скором времени главный тренер команды Вадим Скрипченко лишится своей приставки "и.о.".

"Мы готовы с ним работать и дальше, нас устраивает его подход. В следующем матче он будет работать с приставкой "и.о.", но впоследствии, думаю, он от нее избавится. Повторюсь, нас устраивает то, как он работает", - заявил Иванов.

Отметим, ранее Скрипченко работал в тренерском штабе Виктора Гончаренко в БАТЭ, "Кубани" и "Урале". Самостоятельно возглавлял "Минск", с которым выиграл Кубок Белоруссии.