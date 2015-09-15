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    Марадона: «Блаттер – вор, и он научил воровать Платини»

    Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался о главах ФИФА и УЕФА Зеппе Блаттере и Мишеле Платини.

    «Блаттер выгнал меня из футбольного мира, а теперь он в тюрьме. Это он вор, а не я. Платини лжец, и Блаттер научил его воровать», - заявил Марадона.

    Также аргентинец прокомментировал нынешнее положение «Наполи», в составе которого когда-то блистал.

    «Президенту клуба Аурелио де Лаурентису нужно понять, что в команде должны находиться те игроки и тренеры, которые уважают традиции «Наполи». Думаю, неаполитанцы будут сражаться за место в середине таблицы. Они этого не заслуживают и потому злятся».

    Марадона уверен, что с нынешним тренером «Наполи» Маурицио Сарри клуб больших успехов не добьется.

    «Я очень уважаю его, но он не «партенопеи». Он получил большой подарок, возглавив «Наполи». Но с ним команда никогда не будет побеждать. Я бы скорее поддержал Бенитеса, который сейчас работает в «Реале», потому что стиль его игры привлекает поклонников по всему миру».

    Источник: Eurosport.ru

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    15.09.2015 00:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 15 сентября 2015, 09:44

      Опять заштырился аргентинский маразматик.

      1
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      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 15 сентября 2015, 07:34

      да ему в дурку пора

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      tims 15 сентября 2015, 02:43

      Ну насчёт того, что Платини настолько хорошим был футболистом, каким всегда был весьма неприятным, жуликоватым человеком, Марадона Америки не открыл. А вот по поводу Блаттера этому аргентинскому наркоману и, по ряду сведений, - педофилу (всегда любил и практикует сейчас мыться с бане с маленькими мальчиками, и что он там с ними делает мало кому известно, дверь жирный карлик запирает) стоило бы помолчать. А точнее - просто заткнуться. Тем более, что всем известно, что по существу он был и футболистом нечестным. Понятие спортивной чести (да и просто чести) Марадоне не ведомо. Гнидой был, гнидой и подохнет эта завистливая обезьяна...

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      Рейтинг: +649

      MichelWB 15 сентября 2015, 00:49

      Наркоша между дозами решил устроить борьбу со всемирным злом.

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