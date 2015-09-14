Моуринью: «После «Челси» - или сборная Англии, или «Арсенал»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью рассуждает о возможных вариантах продолжения своей карьеры после ухода из клуба.

«Когда-нибудь я уйду из «Челси», но останусь жить в Лондоне. Здесь есть несколько вариантов для продолжения карьеры: «Фулхэм», «КПР», «Вест Хэм», «Тоттенхэм», сборная Англии, «Арсенал». Из них мне подходят только два: сборная и «Арсенал», - говорит Моуринью.

В пяти турах АПЛ «Челси» набрал всего четыре балла и может опуститься в зону вылета, если сегодня «Ньюкасл» обыграет «Вест Хэм».