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    Кирьяков: «Динамо» будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне»

    Бывший форвард "Динамо" Сергей Кирьяков оценил шансы столичного клуба на удачный сезон после матча 8-го тура российской Премьер-лиги против "Краснодара" (0:4).

    "Если честно, игру я не смотрел и слава Богу. После такого результата и сказать нечего. Подобное можно объяснить тем что нынешний состав "Динамо" первое время выступал за счет огромного желания. Все молодые, все хотят себя проявить, и какое-то время это давало результат.

    Сейчас, когда начались обычные будни – естественно возникли определенные проблемы, с которыми с столкнулся главный тренер. Думаю, что будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне.

    Наверняка Андрей Кобелев настраивал ребят на тяжелую борьбу в каждом матче, но если суммировать все факторы – текущий состав у "Динамо" не настолько хорош как у других команд", - считает Кирьяков.

    Источник: Rusfootball.info

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    14.09.2015 09:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 14 сентября 2015, 13:35

      Первая пятерка определилась. Теперь там возможны перестановки только этих команд. Динамо надо за кубок бороться. Симпатичная команда.

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