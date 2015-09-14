Кирьяков: «Динамо» будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне»

Первая пятерка определилась. Теперь там возможны перестановки только этих команд. Динамо надо за кубок бороться. Симпатичная команда.
Бывший форвард "Динамо" Сергей Кирьяков оценил шансы столичного клуба на удачный сезон после матча 8-го тура российской Премьер-лиги против "Краснодара" (0:4).
"Если честно, игру я не смотрел и слава Богу. После такого результата и сказать нечего. Подобное можно объяснить тем что нынешний состав "Динамо" первое время выступал за счет огромного желания. Все молодые, все хотят себя проявить, и какое-то время это давало результат.
Сейчас, когда начались обычные будни – естественно возникли определенные проблемы, с которыми с столкнулся главный тренер. Думаю, что будет очень тяжело чего-то добиться в этом сезоне.
Наверняка Андрей Кобелев настраивал ребят на тяжелую борьбу в каждом матче, но если суммировать все факторы – текущий состав у "Динамо" не настолько хорош как у других команд", - считает Кирьяков.