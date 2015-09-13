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    Семин готов к увольнению из «Анжи»

    Главный тренер махачкалинского «Анжи» Юрий Семин высказал мнение о причинах поражения команды в прошедшем матче 8-го тура чемпионата России против грозненского «Терека» (0:2).

    - Как обычно говорят, когда победа - выигрывают игроки, а как поражение, то проигрывает тренер. Мы после «Спартака» изменили схему и вместо пяти защитников, дома стали играть в четыре. По логике все это было правильно, но по исполнению до игроков не дошло то, что нужен баланс атаки.

    - Все СМИ пестрили заголовками «Противостояние ученика и учителя». На ваш взгляд, ученик превзошел сегодня учителя?

    - Победил, значит превзошел.

    - Сегодня болельщики скандировали уходи… Вы уйдете?

    - Если руководство примет решение, то уйду. Я приму это как должное.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.09.2015 23:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 сентября 2015, 14:25

      да семин тут непричём,если игроки юродивые

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 сентября 2015, 08:29

      Давно пора уходить хотя тренер мало в чем виноват когда половину игроков не выполняют игровую дисциплину а такие как Аруна вообще не дальше центрального круга пешком ходит за чем такой хохолок нужен в команде да и дисциплина в быту тоже хромает пьянство дебошь в самолете но их почему то покрывают

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 14 сентября 2015, 08:12

      Свершилось то, что я прогнозировал в начале его прихода, что в Анжи быстро увидят, кого они пригласили. Мы, болельщики Динамо Киев с лихвой прочувствовали его тренерский "гений" во второй приход в команду. Нету игры, нету результата, но каждое интервью это повторения одного и того же и как мантра , что все якобы хорошо (вот его стиль). Сам он никогда в жизни не уволится, неустойка и деньги у него на первом месте.

      0
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      Рейтинг: -3

      анжи... 14 сентября 2015, 01:22

      Матч не начался,а я уже занервничал,увидев состав

      -1
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      Рейтинг: +11

      umar071 13 сентября 2015, 23:53

      он виноват сегодня с составом ------минус

      1
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