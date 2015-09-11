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    Тукманов: «Руководству Москвы нужно принять решение по «Торпедо»

    Президент московского "Торпедо" Александр Тукманов считает, что руководству Москвы нужно быстрее определиться с финансированием команды.

    "Нужно, чтобы город принял решение - нужно ему "Торпедо" или нет. Если не нужно, то наш основной акционер сделает соответствующее объявление.

    Финансовая ситуация, в которой мы находимся, не изменилась - она остается очень и очень сложной. Матч с тульским "Арсеналом" мы проведем: игра пройдет в Домодедове, а что будет дальше - я не знаю. Повторюсь, ситуация напряженная. Да, перед стартом сезона были определенные заверения со стороны нашего основного акционера, который согласовывал свои решения с руководством города. Но потом все изменилось, поскольку ЗИЛ также находится в непростой ситуации", - заявил Тукманов.

    Источник: ТАСС

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    11.09.2015 12:16
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