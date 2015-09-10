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    «Крылья Советов» планируют подписать одного или двух игроков в ближайшие дни

    Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури поведал, что самарский клуб в течение недели намерен усилить свой состав одним или двумя футболистами.

    «Мы надеемся, что нам удастся усилить состав одним-двумя игроками по отложенной заявке. Сейчас идет работа над осуществлением переходов, мы ждем оформления определенных документов. Мы согласовали трансферы с самими игроками, их представителями и клубами. Все документы для того, чтобы заявить футболистов, готовы. Осталось дождаться, когда будут готовы документы, не связанные со спортивным аспектом. Надеемся, что в течение недели это произойдут», - рассказал Циклаури.

    Сообщается также, что одним из новичков «Крыльев» может стать грузинский голкипер Георгий Лория.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 22:45
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