Мини-футбол. Результаты второго тура Суперлиги

Московский КПРФ едва не обыграл на выезде новосибирский «Сибиряк» в рамках матча второго тура Суперлиги. «Дина» увезла три очка из Санкт-Петербурга, а подмосковное «Динамо» добилось успеха в противостоянии с «Новой генерацией».

Чемпионат России. Суперлига. 2-й тур

Тюмень – Синара (Екатеринбург) – 4:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Милованов, 13. 2:0 – Лобков, 31. 2:1 – Шистеров, 40 (с пенальти, 10м) 3:1 – Антошкин, 42 (с пенальти, 10м). 3:2 – Шистеров, 43 (с пенальти, 10м). 3:3 – Мохов, 43. 4:3 – Упалев, 45.

Политех (Санкт-Петербург) – Дина (Московская область) – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Кузенок, 18. 1:1 – Файзуллин, 42 (в свои ворота). 2:1 – Романов, 38. 2:2 – Эскердинья, 45. 2:3 – Эскердинья, 50.

Сибиряк (Новосибирск) – КПРФ (Москва) – 8:7 (5:2)

Голы: 1:0 – Тимощенков, 5. 2:0 – Кавалканте, 6. 3:0 – Лео Сантана, 7. 4:0 – Кудзиев, 9. 4:1 – Шакиров, 10. 5:1 – Покотыло, 12. 5:2 – Канивец, 19. 5:3 – Канивец, 29. 6:3 – Волынюк, 36. 6:4 – Канивец, 38. 6:5 – Шакиров, 41 (с пенальти, 6м). 6:6 – Шакиров, 47. 7:6 – Лео Сантана, 47. 8:6 – Разоренов, 50 (в свои ворота). 8:7 – Део, 50 (с пенальти, 6м).

Новая генерация (Сыктывкар) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 4:6 (2:3)

Голы: 0:1 – Шаяхметов, 3. 0:2 – Лысков, 13. 1:2 – Кейруш, 16 (с пенальти, 10м). 2:2 – Семуков, 17. 2:3 – Лысков, 21. 2:4 – Катата, 27. 2:5 – Афанасьев, 33. 3:3 – Устьянцев, 44. 3:6 – Катата, 48. 4:6 – Кейруш, 50 (с пенальти, 10м).

Норильский никель (Норильск) – Динамо (Московская область) – 4:5 (1:2)

Голы: 0:1 – Фернандиньо, 8. 1:1 – Давыдов, 18. 1:2 – Фернандиньо, 23. 1:3 – Ромуло, 28. 2:3 – Давыдов, 30. 2:4 – Сирило, 30. 2:5 – Фернандиньо, 38. 3:5 – Федоров, 40. 4:5 – Пономарев, 47.