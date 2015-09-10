Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гуренко: «Уволили из «Стандарта» из-за недовольства болельщиков. По-моему, это бред»»

    Белорусский тренер бельгийского «Стандарта» Сергей Гуренко рассказал о причинах расставания с клубом.

    «Стандардом» начал руководить новый человек. Причиной расставания с тренерским штабом стало недовольство болельщиков По-моему, это полный бред. Нужно было просто найти повод. Понимаете, при любой игре команды найдутся довольные и недовольные люди. Формулировка с которой отправили в отставку наш тренерский штаб была абстрактной. Было понятно, что мы уйдем. Хорошо, не в этот момент, а через несколько туров", – цитирует Гуренко издание by.tribuna..

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2015 08:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11