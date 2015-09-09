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    Талисман чемпионата мира 2018 года будет мужского пола

    Талисманом чемпионата мира - 2018 будет персонаж мужского пола. Эту информацию сообщил директор Международной федерации футбола по маркетингу Дэвид Фаулер.

    «Талисман должен быть мужского пола, потому что мы придерживаемся позиции, что для мужских турниров у нас мужские персонажи, для женских – женские. Персонаж турнира должен обладать «характером» и быть ориентирован прежде всего на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 16 лет. Оргкомитет турнира - это глаза и уши ФИФА в стране, принимающей чемпионат. Совместно с оргкомитетом мы хотим разработать талисман, которым будет гордиться российская аудитория», - сообщил Фаулер.

    Источник: ТАСС

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    09.09.2015 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 9 сентября 2015, 16:53

      Матрёх будет. Инфа 100%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 9 сентября 2015, 16:37

      винни-пух! самое оно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      varvar2015 9 сентября 2015, 15:13

      Медведь-- будет правильный вариант

      0
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