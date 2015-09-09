Акинфееву осталось три «сухих» матча, чтобы возглавить «Клуб Яшина»

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, отстояв на "ноль" матч против Лихтенштейна, довел счет своих "сухих" матчей до 227-и.

Тем самым, Акинфееву осталось провести три "сухих" матча, чтобы обойти Рината Дасаева и возглавить "Клуб Льва Яшина", в зачет которого идут поединки чемпионата России (СССР), Кубка России (СССР), национальной и олимпийской сборных России, а также игры за зарубежные клубы.

Отметим, в первую десятку, кроме Акинфеева и Дасаева, входят Евгений Рудаков (206 матчей), Лев Яшин (203), Вячеслав Малафеев (177), Сергей Овчинников (166), Анзор Кавазашвили (163), Александр Филимонов (153), Вкитор Чанов (150) и Юрий Дегтерев (147).