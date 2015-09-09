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    Акинфееву осталось три «сухих» матча, чтобы возглавить «Клуб Яшина»

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев, отстояв на "ноль" матч против Лихтенштейна, довел счет своих "сухих" матчей до 227-и.

    Тем самым, Акинфееву осталось провести три "сухих" матча, чтобы обойти Рината Дасаева и возглавить "Клуб Льва Яшина", в зачет которого идут поединки чемпионата России (СССР), Кубка России (СССР), национальной и олимпийской сборных России, а также игры за зарубежные клубы.

    Отметим, в первую десятку, кроме Акинфеева и Дасаева, входят Евгений Рудаков (206 матчей), Лев Яшин (203), Вячеслав Малафеев (177), Сергей Овчинников (166), Анзор Кавазашвили (163), Александр Филимонов (153), Вкитор Чанов (150) и Юрий Дегтерев (147).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2015 11:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 9 сентября 2015, 12:58

      т.е. еврокубки не учитываются? Хотя там, судя по всему, Акинфееву не светит набрать сухих матчей

      -1
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      Рейтинг: +459

      sour12 9 сентября 2015, 12:35

      Остаётся пожелать здоровья, дальнейшей игры на высоком уровне до 40 лет минимум ))))

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