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    Милевский: «Слухи о «Рухе» возникли из-за того, что там играет мой «кент» Алиев»

    Экс-форвард "Хайдука" Артем Милевский прокомментировал слухи относительно продолжения своей карьеры. Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что нападающий может оказаться в составе любительского клуба "Рух" из Винников Львовской области.

    "Не хочу об этом "Рухе" говорить. Просто из-за того, что там играет мой "кент" Саша Алиев, люди начали придумывать истории, шутить над этим. Мне не смешно. Никто не собирается ни в какой "Рух", ни в какие Винники. Все вопросы к моему менеджменту.

    Я не против вернуться в Украину, и мне звонили с конкретным предложением клубы Премьер-лиги. Но скажем так, эти "звонки" меня не устроили. Если поступит предложение от хорошего клуба, готов рассматривать", - заявил Милевский.

    Источник: Matchday.ua

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    07.09.2015 13:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      Остряк 7 сентября 2015, 14:30

      "....мне звонили с конкретным предложением клубы Премьер-лиги"
      ха ха ха... не пиз..и, тебе походу уже давно отключили телефон за неуплату :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 сентября 2015, 13:54

      Два кента карьеру себе запоровшие

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