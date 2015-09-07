Верратти: «С Болгарией сыграли лучше, чем с Мальтой»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти считает, что в матче со сборной Болгарии (1:0) его команда проявила себя лучше, чем в предыдущей встрече против Мальты.

«Возможно, сегодня мы сыграли лучше, но это случилось из-за того, что сборная Болгарии дала нам больше пространства для этого, нежели Мальта», – приводит слова футболиста «ПСЖ» Rai Sport.

В матче с Мальтой Вератти играл в центральной линии с Андреа Пирло, а против Болгарии – с Даниэле Де Росси.

«Де Росси и Пирло – два великих футболиста. У них различные характеристики, но я рад играть как с одним, так и с другим», – добавил Марко.