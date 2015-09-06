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    • Евро-2016. Турки разгромили Голландию, чехи временно возглавили группу А

    Евро-2016. Турки разгромили Голландию, чехи временно возглавили группу А

    Сборная Турции нанесла разгромное поражение соперникам из Голландии в домашнем матче отборочного раунда чемпионата Европы 2016 года.

    Хозяева поля отправили в сетку ворот команды Ниденрландов три безответных мяча, что позволило им подняться на третье место в турнирной таблице группы А.

    Лидерство же в этом сикстете захватила сборная Чехии, на выезде переигравшая Латвию.

    Евро-2016. Отборочный турнир. Группа А. 8-й тур.

    Турция — Голландия — 3:0 (2:0) текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 — Озякуп, 8. 2:0 — Туран, 25. 3:0 — Йилмаз, 84.

    Латвия — Чехия — 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 — Лимберски, 13. 0:2 — Дарида, 25. 1:2 — Зюзин, 73.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2015 20:53
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    Комментарии (10)
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    motorpenis89
    1441562129
    турки жарят!
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    sihafazatron
    1441562605
    голандцы вообще не о чем
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    roman230582
    1441566291
    Если голландцы не войдут в 3-ку это будет что-то
    Ответить
    uisumasu
    1441567636
    жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы!я сам не знал но уже все об этом пишут -- http://mxblog.2sms.ru
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    астраханец
    1441568836
    Это неправильные голландцы. Они играют в неправильный футбол
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    Yellow 91
    1441594171
    И блинду пиздец... Тренеришка
    Ответить
    Димон Алма-Ата
    1441604409
    Год назад сказал бы кто, не поверил бы. Умерла сборная Голландии, им и чудо с такой игрой не поможет
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    Звезда запаса
    1441607609
    Голландии не хватает мотивации после чемпионата мира, да еще тренеров надо слить.
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    ologreds
    1694997230
    numo441526
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