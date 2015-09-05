Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА снова осмотрит стадионы в России в начале 2016 года

    Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что третий визит делегации для осмотра стадионов к ЧМ-2018 состоится начале 2016 года. В настоящий момент делегация находится в России и уже осмотрела стадионы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

    "Это третий чемпионат, который я организую для ФИФА. Сегодня суббота, в городе праздник, идет дождь, однако стадион полон рабочих. Мы хотели посмотреть, как идут работы на стадионе. До конца реконструкции еще примерно полтора года. Это хорошая возможность поговорить с организаторами строительства и городскими властями.

    Следующий визит состоится в начале 2016 года. Рады, что мы можем приехать сюда и контролировать процесс строительства", - заявил Унгер.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 13:05
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      kolc39 5 сентября 2015, 14:33

      Нашел хороший ресурс с бесплатными прогнозами на футбол, уже давно с ними работаю, всегда все отлично. Время от времени появляется инсайдерская информация о договорных матчах. Сайт - Bets2k.com

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > kolc39 5 сентября 2015, 14:53

      изыди на сайт дома-2

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11