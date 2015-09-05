ФИФА снова осмотрит стадионы в России в начале 2016 года

Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер заявил, что третий визит делегации для осмотра стадионов к ЧМ-2018 состоится начале 2016 года. В настоящий момент делегация находится в России и уже осмотрела стадионы в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

"Это третий чемпионат, который я организую для ФИФА. Сегодня суббота, в городе праздник, идет дождь, однако стадион полон рабочих. Мы хотели посмотреть, как идут работы на стадионе. До конца реконструкции еще примерно полтора года. Это хорошая возможность поговорить с организаторами строительства и городскими властями.

Следующий визит состоится в начале 2016 года. Рады, что мы можем приехать сюда и контролировать процесс строительства", - заявил Унгер.