Блинд: «Мы должны бороться за третье место»

Главный тренер сборной Голландии Данни Блинд пообщался с журналистами после поражения от Исландии (0:1) в матче отборочного турнира на Евро-2016. Наставник считает, что о первых двух позициях в группе голландцам думать уже не стоит.

«Ситуация ясна. Мы должны бороться за третье место», – считает Блинд.

Сейчас первое занимает команда Исландии, а на втором расположилась Чехия. Голландия отстает от них на восемь и шесть баллов соответственно. На одно очно позади оранжевых находится сборная Турции, с которой подопечным Блинда предстоит сыграть в воскресенье.