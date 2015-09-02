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    «Ювентус» предлагал за Гамшика 25 миллионов

    Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта подтвердил, что туринский клуб предлагал 25 миллионов евро за полузащитника «Наполи» Марека Гамшика:

    «Мы неоднократно общались с Аурелио Де Лаурентисом. Это происходило около месяца назад.

    Гамшик – игрок, хорошо знакомый с Италией. Нам нужны игроки, которые понимают, что такое поехать в Капри или Фрозиноне и вернуться с победой. Иностранцам это непонятно» – сказал Маротта.

    В прошлом сезоне Гамшик забил 8 голов и сделал 10 результативных передач в 35 матчах Серии А.

    Источник: Football Italia

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    02.09.2015 18:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 2 сентября 2015, 19:01

      Вот Гамшик хороший игрок, а Дибала за 20 млн, я этого не понимаю...

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