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    Примера. «Гранада» на выезде обыгрывает «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Леванте» голов не забили

    Второй тур испанской Примеры закрывали матчи команд, каждая из которых проиграла в туре первом: «Хетафе» принимал «Гранаду», а «Лас-Пальмас» на домашнем стадионе играл с «Леванте».

    По итогам этих встреч по-прежнему без очков остался «Хетафе», проигравший «Гранаде» (1:2). «Лас-Пальмас» и «Леванте» забить друг другу не сумели, зато сумели раздобыть первые свои баллы.

    Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

    Хетафе (Хетафе) – Гранада (Гранада) 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 - Эль-Араби (с пенальти), 26; 0:2 – Исаак, 29; 1:2 – Лафита, 80.

    Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) – Леванте (Валенсия) 0:0 (0:0)

    Источник: Бомбардир.ру

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    31.08.2015 01:20
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