Аллегри: «К счастью, трансферное окно завтра закрывается»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Ромы» (2:1) в матче второго тура Серии А. Наставник считает, что его подопечные действовали слишком робко в первой половине встречи.

«Мы хорошо отреагировали на два пропущенных мяча, но с самого начала действовали слишком безропотно. Нам противостоял отличный соперник, и в первом тайме мы были под огромным давлением, у нас не получалось выйти со своей половины поля и организовать атаку», – говорит Аллегри.

Тренер надеется, что после закрытия трансферного окна работать ему будет спокойнее.

«Я не переживаю. К сожалению, подобное случается в футболе. Нам нужно что-то поменять в плане настроя. К счастью, трансферное окно завтра закрывается, и мы сможем сосредоточиться на работе внутри команды».

Также Аллегри отметил хорошую физическую форму своих подопечных.

«Проблем с игровой формой у нас нет, ведь мы сумели прибавить, оставшись вдесятером. Нужно реабилитироваться после двух поражений подряд, но я не могу не отметить травмы и силу наших соперников. Возможно, лучше бы «Рома» получила право на пенальти на 29-й секунде, тогда мы бы проснулись гораздо раньше».