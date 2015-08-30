Слуцкий: «Это было мини-чудо»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий пообщался с журналистами после победы на «Кубанью» (0:1) в матче седьмого тура РФПЛ. Наставник выделил голкипера Игоря Акинфеева, отразившего в концовке встречи пенальти.

«В первом тайме совсем не получалось. Было видно, что эмоционально очень выхолощены. Во втором тайме смогли добавить, контролировали ход встречи, не забили пенальти, попадали в перекладину и штангу. Не везло. Но после забитого мяча повезло уже нам. Вернее, это было мини-чудо. Акинфеев уже приучил, что он небольшой чудотворец. Игорь — один из героев сегодняшней встречи, в концовке нас просто выручил», - говорит Слуцкий.

Прокомментировал специалист и действия других игроков.

«Мы нацеливаем защитников на достаточно высокие фланги. Набабкин доказал, что он качественно заменяет Марио Фернандеса. Что касается Думбия, то ему чуть-чуть не хватает. Это игрок эмоционального склада. После такого большого выброса эмоций, когда при этом он не совсем готов, мы посчитали, что будет более эффективно, если он выйдет на замену».

Напоследок Слуцккий заметил, что ЦСКА часто приходится выигрывать за счет характера.

«Все эти семь туров было очень тяжело, мы не одержали ни одной крупной победы. Всe тяжело, во многих матчах проявляем характер. Но так тоже считается, так тоже три очка».