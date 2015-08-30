РФПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Кубани»

Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором встречались «Кубань» и ЦСКА.

Главные события матча развернулись в самой его концовке, но и по ходу игры шансы для взятия ворот были были и у той, и у другой команды. Самую явную возможность забить упустил, пожалуй, Бибрас Натхо, который не реализовал пенальти в самом начале второго тайма. Кроме того, пару раз сторону хозяев принимал каркас ворот, куда попадал мяч после ударов «армейцев».

Нулям на табло удалось продержаться до 87-ой минуты, когда игроки краснодарского клуба не успели вернуться в оборону после подачи углового, чем и воспользовались Щенников и Набабкин: первый прострелил в штрафную, а второй перебросил мяч через Беленова. И уже спустя две минуты «Кубань» имела великолепный шанс отыграться, но Мельгарехо не забил пенальти. В оставшееся время «Кубань» имела еще моменты, чтобы отыграться, и даже сумела забить, но судья зафиксировал оффсайд. В результате – 0:1 в пользу ЦСКА.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.

Кубань (Краснодар) – ЦСКА (Москва) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Набабкин, 87.

Кубань: Беленов, Шандао, Бугаев, Армаш, Лобкарев, Рабиу, Мельгарехо, Тлисов, Кулик (Бальде, 76), Аршавин (Хубулов, 73), Ткачев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Набабкин, Дзагоев, Натхо (Думбия, 55), Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 68), Муса.

Предупреждения: Шандао, 22; Еременко, 47; Армаш, 49; Миланов, 75.

Судья: Владимир Москалев.