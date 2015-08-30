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РФПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Кубани»

30 августа 2015, 21:55
40

Завершился матч седьмого тура РФПЛ, в котором встречались «Кубань» и ЦСКА.

Главные события матча развернулись в самой его концовке, но и по ходу игры шансы для взятия ворот были были и у той, и у другой команды. Самую явную возможность забить упустил, пожалуй, Бибрас Натхо, который не реализовал пенальти в самом начале второго тайма. Кроме того, пару раз сторону хозяев принимал каркас ворот, куда попадал мяч после ударов «армейцев».

Нулям на табло удалось продержаться до 87-ой минуты, когда игроки краснодарского клуба не успели вернуться в оборону после подачи углового, чем и воспользовались Щенников и Набабкин: первый прострелил в штрафную, а второй перебросил мяч через Беленова. И уже спустя две минуты «Кубань» имела великолепный шанс отыграться, но Мельгарехо не забил пенальти. В оставшееся время «Кубань» имела еще моменты, чтобы отыграться, и даже сумела забить, но судья зафиксировал оффсайд. В результате – 0:1 в пользу ЦСКА.

Чемпионат России. РФПЛ. 7-й тур.

Кубань (Краснодар) – ЦСКА (Москва) 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Набабкин, 87.

Кубань: Беленов, Шандао, Бугаев, Армаш, Лобкарев, Рабиу, Мельгарехо, Тлисов, Кулик (Бальде, 76), Аршавин (Хубулов, 73), Ткачев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Березуцкий А., Березуцкий В., Набабкин, Дзагоев, Натхо (Думбия, 55), Вернблум, Еременко, Тошич (Миланов, 68), Муса.

Предупреждения: Шандао, 22; Еременко, 47; Армаш, 49; Миланов, 75.

Судья: Владимир Москалев.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) ЦСКА
Комментарии (40)
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За Ливерпуль
1440961111
Кабинетные крысы
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Патриот777
1440961693
Акинфеев лучший
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Artemrud
1440961775
Вернется Марио, наберет форму Думбия и Натхо.. Чемпионство близко
Ответить
kot18
1440963177
Опять автобус был, трубин потом постов, ещё чучуть и зенит так против ЦСКА будит играть... Акинфеев молодец сумел вытащить мяч, идём на рекорд, удачи ))) ЦСКА вперёд к новым победам))))
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Premium
1440963241
Игорян красава! Супер вратарь!
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CSKA №1
1440964281
ЦСКА-ЧЕМПИОН !!!
Ответить
Premium
1440965350
фк зенит всея соси
Ответить
JendosParavoz
1440965737
ЦСКА - всегда будет первым!!!
Ответить
rzn88
1440968365
Матчи ЦСКА всегда захватывающие, всех коней с победой!
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Qweas
1440997557
Судья не в первый раз помогает армейцам…
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