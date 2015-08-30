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    Роналду изменял Ирине Шейк

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оказался в центре сексуального скандала. Издание Sun on Sunday сообщает, что футболист изменял своей девушке Ирине Шейк, и именно это стало причиной их расставания.

    Говорится, что во время ЧМ-2014 Роналду встречался с бразильянкой по имени Диана Сатилью. С ее слов, Роналду написал ей в Facebook еще в 2012 году.

    «Он сказал, что ему нравятся пышные, и поэтому Криштиану обратил внимание на меня. Несколько раз он просил меня раздеться, чтобы увидеть моих девочек», - утверждает Сатилью.

    Также Диана рассказывает, что впервые они встретились во время ЧМ-2014. Следующая встреча произошла в сентябре того же года в португальском Алгарве, где они трижды в течение ночи занимались сексом.

    «Криштиану сказал отдать ему мобильник, схватил меня за волосы и отвел к себе», - говорит девушка.

    Согласно информации источника, Роналду порвал с Сатилью, когда Ирина Шейк обнаружила на его телефоне сообщение от бразильянки.

    Фото: 90min.com

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.08.2015 19:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11

      F-50 31 августа 2015, 20:29

      Не позорьтесь не фут сайт,а Окна с Дмитрием Нагиевым!

      0
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      Рейтинг: +15

      Jordan07 31 августа 2015, 10:55

      Что за бред?!? Даже если итак, то к футболу не имеет отношения!!!

      1
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      Рейтинг: +10

      BBK33 31 августа 2015, 07:42

      Если и изменял, то только с Криштиану Роналду :D)))

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 31 августа 2015, 04:15

      Шампуню он никогда не изменял!

      0
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      Рейтинг: +23

      ARSEN923 31 августа 2015, 00:08

      бред какой то. а не новости футбола. это его личная жизнь

      0
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 30 августа 2015, 23:50

      ДА НАСРАТЬ !!! Даже читать не стал !!! Увидел заголовок , вошел , чтоб этот коммент. оставить , надеюсь модеры поймут , что они запускают Футбольный сайт!!!!

      2
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      Рейтинг: +23

      ARSEN923 > ЦСКА 3011 31 августа 2015, 00:09

      согласен

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 30 августа 2015, 23:38

      удалите этот бред

      2
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      Рейтинг: +119

      nitto 30 августа 2015, 23:31

      Бомбардир - сартирное издание. Продолжение следует.

      1
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха 30 августа 2015, 23:15

      Нахуя эту поебень,тут пишут!

      1
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      Рейтинг: +8

      Рауль Мадрид 30 августа 2015, 22:27

      это сайт о футболе или желтая пресса?

      1
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