Роналду изменял Ирине Шейк

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оказался в центре сексуального скандала. Издание Sun on Sunday сообщает, что футболист изменял своей девушке Ирине Шейк, и именно это стало причиной их расставания.

Говорится, что во время ЧМ-2014 Роналду встречался с бразильянкой по имени Диана Сатилью. С ее слов, Роналду написал ей в Facebook еще в 2012 году.

«Он сказал, что ему нравятся пышные, и поэтому Криштиану обратил внимание на меня. Несколько раз он просил меня раздеться, чтобы увидеть моих девочек», - утверждает Сатилью.

Также Диана рассказывает, что впервые они встретились во время ЧМ-2014. Следующая встреча произошла в сентябре того же года в португальском Алгарве, где они трижды в течение ночи занимались сексом.

«Криштиану сказал отдать ему мобильник, схватил меня за волосы и отвел к себе», - говорит девушка.

Согласно информации источника, Роналду порвал с Сатилью, когда Ирина Шейк обнаружила на его телефоне сообщение от бразильянки.

Фото: 90min.com