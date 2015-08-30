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Роналду изменял Ирине Шейк

30 августа 2015, 19:46
25

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду оказался в центре сексуального скандала. Издание Sun on Sunday сообщает, что футболист изменял своей девушке Ирине Шейк, и именно это стало причиной их расставания.

Говорится, что во время ЧМ-2014 Роналду встречался с бразильянкой по имени Диана Сатилью. С ее слов, Роналду написал ей в Facebook еще в 2012 году.

«Он сказал, что ему нравятся пышные, и поэтому Криштиану обратил внимание на меня. Несколько раз он просил меня раздеться, чтобы увидеть моих девочек», - утверждает Сатилью.

Также Диана рассказывает, что впервые они встретились во время ЧМ-2014. Следующая встреча произошла в сентябре того же года в португальском Алгарве, где они трижды в течение ночи занимались сексом.

«Криштиану сказал отдать ему мобильник, схватил меня за волосы и отвел к себе», - говорит девушка.

Согласно информации источника, Роналду порвал с Сатилью, когда Ирина Шейк обнаружила на его телефоне сообщение от бразильянки.

Фото: 90min.com

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Испания Реал Роналду Криштиану
Комментарии (25)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1440955279
БОМБАРДИР НЕ ТЕРЯЙ ЛИЦО!!!
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scooter999
1440955631
Опять про с.е.к.с. Все, ушел с этого сайта навсегда. Опустились ниже плинтуса. Буду искать нормальное солидное издание.
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starche
1440962420
Он втихаря встречается еще и с хэд энд шолдэрс................
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Рауль Мадрид
1440962874
это сайт о футболе или желтая пресса?
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Зарема лис
1440965759
Нахуя эту поебень,тут пишут!
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nitto
1440966716
Бомбардир - сартирное издание. Продолжение следует.
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splint1989
1440967099
удалите этот бред
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ЦСКА 3011
1440967845
ДА НАСРАТЬ !!! Даже читать не стал !!! Увидел заголовок , вошел , чтоб этот коммент. оставить , надеюсь модеры поймут , что они запускают Футбольный сайт!!!!
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ARSEN923
1440968886
бред какой то. а не новости футбола. это его личная жизнь
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Jordan07
1441007716
Что за бред?!? Даже если итак, то к футболу не имеет отношения!!!
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