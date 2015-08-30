«Манчестер Юнайтед» готов продать Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» готов продать своего голкипера Давида Де Хеа. Для этого «Реал» должен направить официальное предложение о трансфере, которое до сих пор не поступило в английский клуб.

Несмотря на ранее появившуюся информаци о том, что «Юнайтед» согласится на переход, если получит от сделки 35 миллионов фунтов, руководство клуба готово рассмотреть предложение с меньшей суммой. У «Реала» есть время до завтрашнего вечера, когда закроется трансферное окно в Испании.

Отметим, Де Хеа не попал в заявку «МЮ» на матч против «Суонси».