Аленичев: «Из «Спартака» никто не уйдет»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что до закрытия летнего трансферного окна клуб не будет делать приобретений и продавать футболистов.
«Новички? Состав полностью укомплектован. И вряд ли кто-то уйдет от нас, если только в зимнее трансферное окно», – заявил Анленичев.
Напомним, этим летом «Спартак» подписал Ивелина Попова из «Кубани», а также Зе Луиша из «Браги».
Источник: «Спорт-Экспресс»
й ролей). но надеюсь всё образуется. Комбаровых надо убирать-дружба дружбой,а работа работой.