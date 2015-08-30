Аленичев: «Из «Спартака» никто не уйдет»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил, что до закрытия летнего трансферного окна клуб не будет делать приобретений и продавать футболистов.

«Новички? Состав полностью укомплектован. И вряд ли кто-то уйдет от нас, если только в зимнее трансферное окно», – заявил Анленичев.

Напомним, этим летом «Спартак» подписал Ивелина Попова из «Кубани», а также Зе Луиша из «Браги».