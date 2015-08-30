Видеотрансляция матча «Севилья» – «Атлетико» – на «Бомбардире»

«Севилья» в первом матче в Примере поделила очки с «Малагой», а «Атлетико» на прошлых выходных минимально обыграл «Лас-Пальмас». Обе команды горят желанием скрасить не слишком удачное начало в очной дуэли. «Матрасникам» это сделать будет очень не просто – «Севилья» в прошлом сезоне на «Рамон Санчес Писхуан» проиграла только один матч «Реалу».

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Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Севилья» – «Атлетико». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 21:30!