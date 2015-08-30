Рейнгольд: «Кубань» проиграет ЦСКА, Хохлова после этой игры снимут»

Эксперт Валерий Рейнгольд считает, что ЦСКА легко обыграет «Кубань» в матче седьмого тура РФПЛ. Специалист уверен, что главного тренера краснодарцев Дмитрия Хохлова в случае неудачи ожидает отставка.

«Если Хохлова еще не сняли, снимут после этой игры. Смело ставлю на ЦСКА, потому что ничего «Кубань» с ними не поделает. «Кубань» просто рассыпалась. От былой мощи «Кубани» ничего не осталось. Так играть в футбол нельзя», – считает Рейнгольд.

Напомним, встреча «Кубань» – ЦСКА состоится сегодня в Краснодаре. Начало матча – 20:00 мск.