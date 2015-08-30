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    Трансфер Буссуфа в «Андерлехт» под угрозой срыва

    Трансфер полузащитника «Локомотива» Мубарка Буссуфа в «Андерлехт» находится под угрозой срыва, сообщает Het Laaste Nieuws. Издание информирует, что бельгийский клуб в одностороннем порядке решил внести изменения в некоторые пункты контракта, что не понравилось футболисту.

    «Локомотив» согласился отпустить 31-летнего хавбека за 1,5 миллиона евро, а сам марокканец согласовал условия трехлетнего личного контракта с «Андерлехтом». Однако, руководство бельгийского клуба внезапно решило пересмотреть условия соглашения с игроком, заключенного по счеме «1+1+1». Брюссельцы захотели самостоятельно решать вопрос о пролонгации договора полсе каждого года контракта, хотя изначально стороны договаривались решать этот вопрос путем переговоров. Буссуфа остался недоволен тем, что в «Андерлехте» решили пересмотреть соглашение и сейчас он пытается договориться с другим клубом.

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    30.08.2015 09:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 30 августа 2015, 13:11

      Сколько можно,им и так за копейки игрока отдают

      0
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    • ...
      Рейтинг: +144

      зиргай 30 августа 2015, 11:47

      Вернись в Анжи!

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