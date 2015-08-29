Аленичев: «Атакующий футбол несколько рискован»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от «Анжи» (1:2).

«В домашних играх мы выбираем более атакующий состав, хотя понимаем, что в связи с этим присутствует некий риск. В любом случае считаю, что дома мы должны играть в атакующий футбол, так как такой футбол интересен болельщикам. Такой футбол несколько рискован, и при таком футболе команда пропускает контратаки», – считает наставник красно-белых.

По мнению Аленичева, впереди «Спартак» ждет много работы.

«Первый тайм получился очень неудачным, проигрывали сопернику по движению. Во втором тайме изменили ситуацию, забили гол, владели преимуществом, но не смогли довести до логического завершения несколько хороших атак, а в конце пропустили со стандартного положения. Осадок остался. И с «Уфой» потеряли очки, и сегодня. Остаeтся пожелать удачи нашим сборникам в играх за национальные команды. По горячим следам тяжело делать определeнные выводы. Надо проанализировать эту игру. Нам есть над чем работать, работы у нас непочатый край».