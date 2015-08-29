Глушаков: «Сейчас мы не приезжаем на тренировки как на каторгу»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как ему работается под руководством Дмитрия Аленичева.

В футболе Аленичева для вас сейчас все разложено «по полочкам», как вы любите?

– Да. Дмитрий Анатольевич доходчиво объясняет. Игрокам все понятно. И мы сейчас получаем удовольствие от игры. Не приезжаем на тренировки как на каторгу.

После игры с ЦСКА главный тренер красно-белых отмечал, что хотел бы видеть в вашем исполнении больше дальних ударов.

– Естественно, это необходимо делать. Но сейчас такой футбол, что соперники редко позволяют бить по воротам, сразу тебя накрывают. Когда же есть возможность, стараюсь ее использовать. Но бывает еще так: ты уже набегаешься за всю игру и еле дышишь, а в это время нужно сильно ударить по воротам. А силенок-то уже нет.

