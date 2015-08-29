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  • Глушаков: «Сейчас мы не приезжаем на тренировки как на каторгу»

Глушаков: «Сейчас мы не приезжаем на тренировки как на каторгу»

29 августа 2015, 15:45
7

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, как ему работается под руководством Дмитрия Аленичева.

В футболе Аленичева для вас сейчас все разложено «по полочкам», как вы любите?

– Да. Дмитрий Анатольевич доходчиво объясняет. Игрокам все понятно. И мы сейчас получаем удовольствие от игры. Не приезжаем на тренировки как на каторгу.

После игры с ЦСКА главный тренер красно-белых отмечал, что хотел бы видеть в вашем исполнении больше дальних ударов.

– Естественно, это необходимо делать. Но сейчас такой футбол, что соперники редко позволяют бить по воротам, сразу тебя накрывают. Когда же есть возможность, стараюсь ее использовать. Но бывает еще так: ты уже набегаешься за всю игру и еле дышишь, а в это время нужно сильно ударить по воротам. А силенок-то уже нет.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Аленичев Дмитрий
Комментарии (7)
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footballforeverNN
1440853304
прогнулся балабол
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ФК Зенит всея Руси
1440855349
Интересно, а почему раньше молчали в тряпочку? Где все эти принципиальные борцы за справедливость держали свои острые языки? И не случится ли так, что едва облажается Аленичев и будет заменён на кого-нибудь вроде Титова -- вся пресса примется рассказывать уже про "каторгу при Аленичеве", а? Почему-то вся эта пустословная критика после ухота спартаковских тренеров смотрится недостойно и не правдиво.
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Caesar555
1440857014
Отправить бы вас на тренировку к Магату, тогда каторга показалась бы вам раем.
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Ak-R
1440870180
ЧМО
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