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    Аллегри: «Коман нас покидает»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заявил, что полузащитник команды Кингсли Коман перейдет в мюнхенскую «Баварию».

    «Это решение игрока. Для нас – это хорошая трансферная операция. Кингсли играл не так много в прошлом сезоне и это нормально, что он решил покинуть клуб, если не чувствует готовности бороться за место в составе», - заявил итальянский специалист.

    Сообщается, что Коман перейдет в «Баварию» на правах аренды, но у клуба из Германии будет право первоочередного выкупа игрока за сумму между 20 и 28 миллионами евро.

    Источник: Football Italia

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    29.08.2015 15:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +239

      Caesar555 29 августа 2015, 16:48

      Непонятный трансфер. Не нужен он Баварии.

      0
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 29 августа 2015, 16:29

      Хорошая работа Маротты на рынке.Теперь нужно купить полузащитника и только не Витселя.

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      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan > Juve1897 29 августа 2015, 18:23

      Юлиан Дракслер

      0
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