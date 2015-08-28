Лига Европы. «Локомотив» получил в соперники «Спортинг», «Бешикташ» и «Скендербеу»

Московский "Локомотив" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Железнодорожники встретятся с португальским "Спортингом", турецким "Бешикташем" и албанским "Скендербеу".

Напомним, "Спортинг" и "Скендербеу" попали в Лигу Европы, проиграв в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Португальцы не справились с московским ЦСКА, а албанцы - с загребским "Динамо". "Бешикташ", как и "Локомотив", только начинает свой путь в еврокубках этого сезона.

Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.