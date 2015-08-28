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    Лига Европы. «Локомотив» получил в соперники «Спортинг», «Бешикташ» и «Скендербеу»

    Московский "Локомотив" узнал своих соперников по групповому этапу Лиги Европы. Железнодорожники встретятся с португальским "Спортингом", турецким "Бешикташем" и албанским "Скендербеу".

    Напомним, "Спортинг" и "Скендербеу" попали в Лигу Европы, проиграв в плей-офф раунде Лиги чемпионов. Португальцы не справились с московским ЦСКА, а албанцы - с загребским "Динамо". "Бешикташ", как и "Локомотив", только начинает свой путь в еврокубках этого сезона.

    Первый тур Лиги Европы состоится 16 сентября, последний - 10 декабря 2015 года. Расписание матчей станет известно позже.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.08.2015 15:11
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +790

      denisov 29 августа 2015, 22:12

      Со 2 места обязаны выходить

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 29 августа 2015, 11:19

      Хорошая группа! Могло быть хуже, могло быть лучше.С нетерпением жду первого матча со Спортингом. Посмотрим на что на самом деле способен Локомотив! Удачи железнодорожникам!

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      Рейтинг: +1481

      GM 28 августа 2015, 20:37

      Фифти-фифти. В принципе, могут выйти из группы, у турок не такой уж и зажигательный состав.

      0
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 28 августа 2015, 19:36

      Если учесть, что португалы фавориты группы, то второе место займет тот, кто у них отберет очки... мы и турки очки скорей всего поделим)))

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 28 августа 2015, 19:16

      Спортингу надо локтями забивать, он такие пропускает. А за второе место реально побороться с турками.

      0
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 28 августа 2015, 19:09

      сложная группа попалась однозначно. но все зависит от Локо. пройти по силам, если не будут страдать традиционной русской болезнью - шапкозакидательством.

      1
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      Рейтинг: +1532

      starche 28 августа 2015, 19:05

      У Локомотива меньше шансов чем у Краснодара и Рубина.

      0
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 августа 2015, 18:38

      Спортинг первый, очень крепкая команда, Локо с Бешикташем 2-3 будут разыгрывать, Скерденбеу не дотягивает до этих 3-х команд.

      1
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      Рейтинг: +272

      Inks 28 августа 2015, 18:36

      всех можно драть. локо задолжало российскому футболу за многочисленные вылеты от аутсайдеров, пора реабилитироваться

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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Inks 28 августа 2015, 19:00

      Не прибавить не убавить

      1
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      Рейтинг: +33

      Der Valdi 28 августа 2015, 17:46

      В любом случае желаю удачи нашим командам

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