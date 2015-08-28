США отказались проводить Кубок Америки

Кризис, сэры.
Шмиздец идёт Америке, так что уже не до фудбола.
Ассоциация футбола США не будет проводить Кубок Амреики 2016 года, а также отзовет своню национальную команду, сообщает аргентинский портал Tyc Sports.
В следующем году должен состояться юбилейный Кубок Америки, который будет посвящен столетию КОНМЕБОЛ. В туринире должны были принять участие десять южноамериканских команд и шесть представителей КОНКАКАФ.
Теперь турнир, скорее всего, пройдет по стандартной схеме - к десяти южноамериканским сборным присоединятся две приглашенные команды. На проведение турнира претендуют Колумбия и Эквадор.
Напомним, коррупционный скандал в ФИФА начался с расследования следственных органов США по организации Кубка Америки в США.