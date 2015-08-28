Митрофанов: «По бюджету мы не входим в первую двадцатку Европы»

Максим Митрофанов после Генеральный директор «Зенита» после жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов заявил, что команда попала в ровный и сльный квартет. Кроме того, он подчеркнул, что пресса преувеличивает вложения в «Зенит», который в рейтинге УЕФА занимает 14-е место.

«В Лиге чемпионов все группы сложные. С точки зрения настроя, может, даже кассы, интересов болельщиков, готовы были рассмотреть более известные имена. Но группа не слабая! Она очень ровная и сильная. Здесь не может быть ни шапкозакидательства, ни посыпания головы пеплом. Каждый матч – бой. Не считаю ли противоестественным, что при таких вложениях «Зенит» ни разу не играл в четвертьфинале Лиги чемпионов? Абсолютно не согласен. Вложения, которые делает «Зенит», чрезвычайно преувеличены. По итогам прошлого года мы заняли 14-е место в рейтинге УЕФА, при этом с точки зрения бюджетов клубов не входим в первую двадцатку.

Потому и считаю, что эффективность надо оценивать на единицу евро, а не говорить: мол, вы, ребята, вкладываете больше денег, чем другие российские клубы. Хотя и в этом у меня есть объективные основания сомневаться – а я обладаю гораздо большим объемом знаний в этой области, чем рядовые болельщики. Считаю, что результат у нас есть. Но хотелось бы, чтобы он был еще лучше. И для этого есть предпосылки», – сказал Митрофанов.