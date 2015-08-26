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    Шуньич может покинуть «Кубань» в качестве свободного агента

    Защитник "Кубани" Тони Шуньич в ближайшее время может покинуть команду в качестве свободного агента. У 26-летнего боснийца закончился контракт, однако руководство клуба до сих пор его не продлило. На данный момент неизвестно о дальнейших намерениях футболиста.

    В текущем сезоне Шуньич участвовал во всех шести матчах РФПЛ и заработал две желтые карточки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2015 11:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7

      Denis80 26 августа 2015, 13:40

      Вся проблема в том, что нового губернатора пока нет, а спонсоры старого разошлись после назначения его министром. Бред конечно когда командой владеет администрация края или области. Сразу вопрос становится в карман себе положить деньги спонсора или в команду? Выбор очевиден

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 26 августа 2015, 12:55

      Ну так уже новость до конца пишите.А ПРЕЗИДЕНТ СТАЦЕНКО( я уже не раз про него писал) ответил корреспонденту на это ВДУМАЙТЕСЬ!!!
      Я ПОКА НЕ В КУРСЕ ВСЕГО ЭТОГО.... это его постоянные ответы такие.ВДУМАЙТЕСЬ- ОН НЕ В КУРСЕ!!!а тогда вопрос- а НАКОЙ ТЫ НУЖЕН? он не в курсе своей работы....
      КАк в пословице Я НЕ СОБИРАЮСЬ ЗА ВАС ДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ!!
      веселая командеха у кубани. Один не в курсе, тренер раздает после матча интервью прост оплакать хочется- он тоже не в курсе......ПО ХОДУ В ФНЛ!

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 26 августа 2015, 12:04

      Такой защитник не должен покинуть наш чемп.нельзя его потерять.

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