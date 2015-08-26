Шуньич может покинуть «Кубань» в качестве свободного агента

Защитник "Кубани" Тони Шуньич в ближайшее время может покинуть команду в качестве свободного агента. У 26-летнего боснийца закончился контракт, однако руководство клуба до сих пор его не продлило. На данный момент неизвестно о дальнейших намерениях футболиста.

В текущем сезоне Шуньич участвовал во всех шести матчах РФПЛ и заработал две желтые карточки.