Шуньич может покинуть «Кубань» в качестве свободного агента

Вся проблема в том, что нового губернатора пока нет, а спонсоры старого разошлись после назначения его министром. Бред конечно когда командой владеет администрация края или области. Сразу вопрос становится в карман себе положить деньги спонсора или в команду? Выбор очевиден
Защитник "Кубани" Тони Шуньич в ближайшее время может покинуть команду в качестве свободного агента. У 26-летнего боснийца закончился контракт, однако руководство клуба до сих пор его не продлило. На данный момент неизвестно о дальнейших намерениях футболиста.
В текущем сезоне Шуньич участвовал во всех шести матчах РФПЛ и заработал две желтые карточки.