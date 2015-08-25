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    Роналду чувствует себя некомфортно под руководством Бенитеса

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду недоволен тренерскими методами наставника команды Рафаэля Бенитеса и его тактическими идеями.

    По замыслу Бенитеса, игра «Реала» должна больше опираться на Гарета Бэйла и меньше зависеть от Роналду. Такой подход вызывает у португальца чувство, будто им пренебрегают.

    Кроме того, тренер «сливочных» считает, что Бэйл мог бы быть полезен на левом фланге атаки, и с этим Роналду также не согласен, поскольку сам любит играть слева.

    Сообщается, что между Бенитесом и Роналду нет взаимопонимания, а тренерские методы испанца футболист называет слишком жесткими.

    Источник: Football Espana

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    25.08.2015 20:00
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      NOVA 28 августа 2015, 23:21

      ну это конечно уева! ну тренеру то виднее конечно! да и Рон забить уже скока не может блин!

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 26 августа 2015, 14:25

      Бэйла нужно налево, он там стал звездой.

      0
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 26 августа 2015, 00:40

      видимо,у Бенитеса в Реале роль человека, который завершит эру Роналду.

      1
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 26 августа 2015, 00:25

      Реалу пи*да. Самовыпил какой-то. Мне вот интересно, чем руководствовались в Реале, когда подписывали Бенитеса?

      0
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 25 августа 2015, 22:09

      Беня с дуба рухнул. Как его можно было позвать в Реал?! Не спорю, как тактик он хорошо. Но через чур любит плясать от обороны. Реалу нужен более атакующий тренер. А Роналду своё ещё возьмёт!)

      0
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      Рейтинг: +13

      2A 25 августа 2015, 21:32

      Ну тут только личная не приязнь у бенитеса к роналду иначе зачем он это делает?
      То бэйла на позиции центр форварда то на место роналду, я на 95 % уверен что реал с бенитесом максимум 3 место сможет занят.
      А роналду вэлком в мю

      2
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      Рейтинг: +71

      stas-kst > 2A 25 августа 2015, 21:36

      мне кажется после первого круга выгонят Бенитеса

      0
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      Рейтинг: +126

      B o O m 25 августа 2015, 21:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пускай мангал покупает нытика роналду , а не великого Неймара и все будут довольны....

      -4
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      Рейтинг: +71

      stas-kst > B o O m 25 августа 2015, 21:35

      далеко ему еще до великого...

      4
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > B o O m 26 августа 2015, 00:23

      Я, конечно, тоже за Барсу болею, но это перебор, чувак.

      1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > B o O m 1 октября 2015, 21:20

      Неймар так же велик,как Михаил Кержаков,дебютировавший за Зенит в ЛЧ, в этот мидвик .

      0
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      Рейтинг: +22

      kill_rubin 25 августа 2015, 21:00

      нашелся новатор. такими стратегиями только ЛЕ выигрывать. собственно , что с челси он и сделал

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 25 августа 2015, 20:51

      Все,опять начинается,весь мир видет,что ты играешь великолепно,ну не ной,пускай Бенитес сам поймет свою ошибку.Роналдо безусловно более классный игрок,чем Бейл,так зачем эти перестановки,можно им во время игры флангами меняться и получать удовольствие от игры,а не членами мериться)

      1
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      Рейтинг: +28

      angol43 25 августа 2015, 20:30

      Это намек МЮ?

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