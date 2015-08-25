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    • Роналду чувствует себя некомфортно под руководством Бенитеса

    Роналду чувствует себя некомфортно под руководством Бенитеса

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду недоволен тренерскими методами наставника команды Рафаэля Бенитеса и его тактическими идеями.

    По замыслу Бенитеса, игра «Реала» должна больше опираться на Гарета Бэйла и меньше зависеть от Роналду. Такой подход вызывает у португальца чувство, будто им пренебрегают.

    Кроме того, тренер «сливочных» считает, что Бэйл мог бы быть полезен на левом фланге атаки, и с этим Роналду также не согласен, поскольку сам любит играть слева.

    Сообщается, что между Бенитесом и Роналду нет взаимопонимания, а тренерские методы испанца футболист называет слишком жесткими.

    Источник: Football Espana

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    25.08.2015 20:00
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    Комментарии (15)
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    джон базелон
    1440525118
    Все,опять начинается,весь мир видет,что ты играешь великолепно,ну не ной,пускай Бенитес сам поймет свою ошибку.Роналдо безусловно более классный игрок,чем Бейл,так зачем эти перестановки,можно им во время игры флангами меняться и получать удовольствие от игры,а не членами мериться)
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    kill_rubin
    1440525649
    нашелся новатор. такими стратегиями только ЛЕ выигрывать. собственно , что с челси он и сделал
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    B o O m
    1440526445
    пускай мангал покупает нытика роналду , а не великого Неймара и все будут довольны....
    Ответить
    2A
    1440527528
    Ну тут только личная не приязнь у бенитеса к роналду иначе зачем он это делает? То бэйла на позиции центр форварда то на место роналду, я на 95 % уверен что реал с бенитесом максимум 3 место сможет занят. А роналду вэлком в мю
    Ответить
    bangladesh
    1440529791
    Беня с дуба рухнул. Как его можно было позвать в Реал?! Не спорю, как тактик он хорошо. Но через чур любит плясать от обороны. Реалу нужен более атакующий тренер. А Роналду своё ещё возьмёт!)
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    nim-
    1440537936
    Реалу пи*да. Самовыпил какой-то. Мне вот интересно, чем руководствовались в Реале, когда подписывали Бенитеса?
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    Pablo Aimar
    1440538842
    видимо,у Бенитеса в Реале роль человека, который завершит эру Роналду.
    Ответить
    Nesterenko
    1440588304
    Бэйла нужно налево, он там стал звездой.
    Ответить
    NOVA
    1440793275
    ну это конечно уева! ну тренеру то виднее конечно! да и Рон забить уже скока не может блин!
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    ologreds
    1694997314
    numo440278
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