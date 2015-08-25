Роналду чувствует себя некомфортно под руководством Бенитеса

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду недоволен тренерскими методами наставника команды Рафаэля Бенитеса и его тактическими идеями.

По замыслу Бенитеса, игра «Реала» должна больше опираться на Гарета Бэйла и меньше зависеть от Роналду. Такой подход вызывает у португальца чувство, будто им пренебрегают.

Кроме того, тренер «сливочных» считает, что Бэйл мог бы быть полезен на левом фланге атаки, и с этим Роналду также не согласен, поскольку сам любит играть слева.

Сообщается, что между Бенитесом и Роналду нет взаимопонимания, а тренерские методы испанца футболист называет слишком жесткими.